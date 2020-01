Qualifications Euro handball 2022 - Les Red Wolves trop forts pour Chypre en barrage aller

(Belga) La Belgique a remporté facilement mercredi à Hasselt son premier match de barrage dans le cadre des qualifications à l'Euro de handball 2022 en Hongrie et Slovaquie. Les Red Wolves ont dominé Chypre 24-7 (mi-temps: 13-3).

Avec six buts, Ilyas D'Hanis, 23 ans, a été le meilleur marqueur. Sébastien Danesi (5), Nick Braun (3), Quinten Colman (2), Simon Ooms (2), Tom Robyns (2), Yves Vancosen (2), Victor Regnier et Kobe Serras ont également alimenté le marquoir. Le match retour est prévu dimanche à Nicosie. En principe avec 17 buts d'avance, les Belges ne doivent se faire aucun souci pour la qualification. "On a fait ce qu'on avait à faire", a déclaré Simon Ooms. "Dommage pour le public qu'on ait peu marqué. Mais ce résultat devrait donner beaucoup de confiance à cette jeune équipe. Et c'est aussi important que beaucoup de garçons aient des minutes de jeu." (Belga)