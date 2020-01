ATP Auckland - Victoire de la paire belge Sander Gillé et Joran Vliegen

(Belga) Sander Gillé (ATP 43 en double) et Joran Vliegen (ATP 38 en double) ont rejoint le dernier carré du double au tournoi de tennis ATP 250 d'Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 546.355 euros, jeudi, en Nouvelle-Zélande.

La paire belge a battu le duo formé par l'Indien Divij Sharan (ATP 53 en double) et le Néo-Zélandais Artem Sitak (ATP 62 en double) en quarts de finale, à l'issue de trois sets (5-7; 7-6; 11-9). Pour une place en finale, Gillé et Vliegen défieront soit la paire tête de série N.3 formée par l'Indien Rohan Bopanna et le Finlandais Henri Kontinen, soit le Britannique Cameron Norrie et le Néo-Zélandais Rhett Purcell. Gillé et Vliegen ont remporté trois tournois ATP l'an passé. Il n'y a pas d'autre Belge à Auckland. (Belga)