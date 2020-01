Coupe de France: Garcia s'étonne de la programmation de Nantes-OL

L'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, s'est "étonné" jeudi en conférence de presse de la programmation du match de 16e de finale de la Coupe de France Nantes-OL, samedi à 20H55.

Par la suite, l'Olympique lyonnais recevra Lille, mardi soir à 21H10 en demi-finale de la Coupe de la Ligue.

"Excusez-moi de m'étonner de la programmation de ce match à Nantes quand on voit que des équipes jouent plus tôt alors qu'elles n'évolueront pas en semaine en Coupe de la Ligue. Je veux bien qu'il y ait des impératifs de télévision que je respecte mais encore une fois, pour l'intégrité physique des joueurs et la qualité du spectacle trois jours après, ce n'est pas la même chose, c'est aussi simple que cela", a regretté Garcia.

"Nous jouerons à Nantes pour nous qualifier. Nous savons que ce sera difficile car c'est une équipe bien classée en championnat (4e de Ligue 1, ndlr) et qu'elle est difficile à manœuvrer. Nous espérons ne pas aller jusqu'à la prolongation car nous jouerons malheureusement trois jours après et non pas quatre", a-t-il ajouté.

Ainsi, Bordeaux et Marseille, éliminés en Coupe de la Ligue, joueront à Pau et Granville, ces jeudi et vendredi.

En revanche, le Paris Saint-Germain est logé à la même enseigne que l'OL en disputant son match à Lorient dimanche avant d'affronter Reims, éliminé de la Coupe de France, mercredi (21H00) en Coupe de la Ligue.

De son côté, le Losc se déplacera à Gonfreville (N3) samedi à 15H00, trois jours avant son déplacement à Lyon en Coupe de la Ligue.