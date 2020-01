Dakar-2020: Sainz et Brabec à une étape de la victoire finale

Une étape de 477 km, dont 374 chronométrés, vendredi avec un matelas de 10 et 14 minutes respectivement, voilà ce qui sépare Carlos Sainz et Ricky Brabec du succès au Dakar-2020, dans les catégories autos et motos.

Contrairement à leurs poursuivants, les leaders de l'épreuve ont joué la prudence lors de la 11e et avant-dernière journée jeudi dans les grandes dunes du Quart vide entre Shubaytah et Haradh, en Arabie Saoudite (744 km dont 379 de spéciale). Ils voient logiquement leur avance se réduire mais conservent une bonne marge de sécurité.

A l'arrivée, Sainz (Mini), qui peut remporter à 57 ans son 3e Dakar après 2010 et 2018, bénéficie de 10 minutes 17 secondes d'avance sur Nasser Al-Attiyah (Toyota) et de 10 minutes 23 secondes sur Stéphane Peterhansel (Mini), vainqueur du jour.

"Nous avons un peu de travail à faire sur la voiture mais tout fonctionne bien. Encore une journée, nous verrons comment les choses se passent et quels sont écarts. Il faut essayer de se concentrer sur demain", exhorte l'Espagnol, qui avait 18 minutes d'avance au départ jeudi.

"Peter", pour sa part, s'est offert un quatrième succès d'étape cette année avec seulement 10 secondes d'avance sur Al-Attiyah, 2e, et 8 minutes 3 secondes sur Sainz, 3e.

"J'ai gagné quelques minutes mais pas assez", estime le Français, qui pense tout de même qu'il "peut encore se passer des choses" dans les dunes au départ de l'ultime étape vendredi.

- "Croiser les doigts" -

"Maintenant, on va se battre avec Stéphane pour la deuxième place", ajoute son rival qatari qui ne compte que 6 secondes d'avance au général, ce qui laisse présager d'un dernier duel de haut vol pour la place de dauphin entre le tenant de l'épreuve et l'homme aux treize victoires finales, six en moto et sept en auto.

Parti en tonneaux de manière spectaculaire mercredi, le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso (Toyota), qui découvre l'épreuve, a pour sa part signé le 8e temps du jour et pointe à la 13e place au général avec 4h 43 minutes de retard.

En motos, c'est le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) qui s'est imposé, pour réduire de 25 min 44 sec à 13 min 56 sec son retard sur le leader du classement général, Ricky Brabec (Honda), qui a "roulé à 70% pour préserver (son) corps et (sa) moto".

"Je ne vais pas nécessairement pousser mais essayer de passer la ligne d'arrivée demain", annonce l'Américain, qui vise une première victoire dans l'épreuve à 28 ans. "Ca peut être une grande journée pour nous donc il faut croiser les doigts et garder un état d'esprit positif."

"J'ai repris pas mal de temps à Ricky mais il reste encore un gros écart. On verra ce qui se passe demain, commente Quintanilla, deuxième du général et déjà vainqueur de la 9e étape. Je vais m'élancer en premier, ce qui fait en général perdre du temps, mais c'est comme ça, il nous reste encore quelques kilomètres pour attaquer."

Le Chilien a devancé jeudi l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) de 9 secondes tout juste et l'Argentin Luciano Benavides (KTM) de 2 minutes 48 secondes.