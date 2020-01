Euroligue basket (d) - Large victoire pour Lyon et Julie Allemand

(Belga) Julie Allemand et son club de LDLC ASVEL ont dominé les Italiennes de Schio 85-48, jeudi, lors de la 10e journée de l'Euroligue féminine de basket.

Allemand est restée 22:29 sur le parquet, pour un total de 11 points (5/5 aux tirs), 2 rebonds et 8 assists. Les Lyonnaises sont quatrièmes du groupe B avec 5 victoires et 5 défaites, juste derrière Schio (6 victoires, 4 défaites). Les quatre premiers de chaque groupe de huit se qualifient pour les quarts de finale. Les cinquièmes et sixièmes sont reversés en Eurocup. (Belga)