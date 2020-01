Alison Van Uytvanck, victime de problèmes respiratoires, forfait avant la demie du double à Hobart

Alison Van Uytvanck a dû déclarer forfait peu avant sa demi-finale du double au tournoi de tennis WTA International de Hobart, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, vendredi en Australie. Associée à Kirsten Flipkens, la Grimbergeoise souffre "d'une maladie respiratoire", a écrit l'organisation.

Forfait, le duo belge a laissé la paire chinoise composée de Shuai Peng et Shuai Zhang se qualifier en finale sans jouer. En simple, les deux joueuses belges se sont inclinées au premier tour. Alison Van Uytvanck (WTA 47) a été battue 7-5, 1-6 et 6-2 par la Française Alizé Cornet (WTA 60) alors que Kirsten Flipkens (WTA 79) a cédé 4-6, 6-3 et 6-2 devant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 40).

Samedi, la finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 30/N.3) à Shuai Zhang, qui aura donc l'occasion de faire le doublé. Double lauréate à Hobart, Elise Mertens a elle été battue en quarts.