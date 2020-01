JO2020 - Gand organise un semi-marathon pour Bashir Abdi en vue du marathon olympique

(Belga) Bashir Abdi courra un semi-marathon dans sa ville d'adoption de Gand le 6 juin. Il est organisé spécialement pour lui en vue du marathon olympique de Tokyo. L'événement a été annoncé vendredi lors de la représentation du marathon de Gand, qui aura lieu lui le 29 mars prochain.

Le marathon de Gand passe cette année de l'automne au printemps et traversera pour la première fois le centre historique de la ville. Abdi, le détenteur du record belge du marathon était présent pour présenter son association sans but lucratif Sportaround, avec laquelle il amène des jeunes gantois défavorisés à faire du sport, en tant qu'organisation caritative officielle du marathon du 29 mars. Abdi bénéficiera de l'organisation d'un semi-marathon le 6 juin, également dans sa ville natale de Gand. Sportaround et son club du Racing Gand se sont associés pour cela. Abdi y disputera une de ses dernières courses tests - peut-être même la seule - entre le marathon de la ville de Tokyo le 1er mars et le marathon olympique de Sapporo le 9 août. Plus de détails sur le semi-marathon du 6 juin, tels que le parcours et l'opposition, seront communiqués dans le courant du mois de mars. . (Belga)