Euromillions Basket League - Première victoire de la saison pour Liège qui s'impose face à Limburg United

(Belga) Liège Basket s'est imposé pour la première fois de la saison 87-85 après prolongation, vendredi soir à domicile face à Limburg United pour le compte de la 5e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre match de la soirée, le Spirou de Charleroi s'est imposé au bout du suspense (84-83) face à Alost.

Après 12 défaites consécutives, Liège Basket s'est offert sa première victoire de la saison à domicile en s'imposant, après prolongation, face à Limburg United. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont pris les commandes de la rencontre (11-21). Mais sous l'impulsion de son duo Brieuc Lemaire (23 points) et Milos Bojovic (31 points), les Principautaires renversaient la vapeur dans le 2e quart (29-14) et le 3e quart (23-19). Mais dans les dix dernières minutes, les visiteurs tentaient le tout pour le tout et égalisaient pour envoyer les deux équipes en prolongation (78-78). Dans les cinq minutes supplémentaires, les Liégeois ne craquaient pas pour s'offrir ce premier succès en championnat. Dans l'autre match de la soirée, le Spirou de Charleroi s'est fait très peur lors de la réception d'Alost. Alors que les Carolos avaient tout en main (39-35 et 65-59) pour s'imposer et peut-être prendre un avantage psychologique avant la double confrontation face à Alost en demi-finale de la Coupe de Belgique la semaine prochaine, les Sambriens, qui menaient encore 76-67 à trois minutes de la fin de la rencontre, voyaient leurs adversaires recoller à 76 partout avant de terminer le travail au bout du suspense (84-83). Grâce à ce succès, le Spirou de Charleroi remonte à la 5e place du classement avec un bilan de 6 victoires pour 7 défaites alors qu'Alost se retrouve 7e (5 victoires pour 8 défaites). Après sa défaite, Limburg United se retrouve 4e avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. (Belga)