Open d'Australie - Greet Minnen, qualifiée pour le tableau final : "Fantastique !"

(Belga) Greet Minnen (WTA 119) était aux anges, samedi à Melbourne Park, après s'être qualifiée pour la première fois de sa carrière pour un tournoi du Grand Chelem. La Campinoise, 22 ans, a en effet réussi à se hisser dans le tableau final de l'Open d'Australie après une victoire 6-2, 6-1 au troisième et dernier tour des qualifications contre l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 143).

"C'est fantastique !", s'est-elle exclamée. "J'étais déjà passée tout près à l'une ou l'autre reprise, et cela fait plaisir d'avoir pu prouver que j'avais ma place à ce niveau. Nous étions toutes les deux un peu nerveuses, mais j'ai réussi à me libérer assez vite pour bien appliquer le plan tactique qui avait été défini. Il était important de parvenir à dérégler son coup droit et d'être agressive, car elle ramène beaucoup de balles. Je l'avais encore affrontée à Dubai en décembre et je savais que cela ne serait pas évident, mais une fois le double break en poche dans le deuxième set, j'étais vraiment à l'aise". Greet Minnen ne le savait à ce moment-là pas encore, mais elle affrontera lundi la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99), 25 ans, au premier tour. Il y avait pire, mais ce n'était de toute manière pas un élément qui la tracassait vraiment. "Je suis déjà très heureuse d'être là. C'est très spécial que cela arrive ici, où j'avais déjà bien joué chez les juniores (NDLR: elle avait atteint les demi-finales en 2015)", a-t-elle poursuivi. "L'objectif cette année est d'intégrer le Top 100 et de disputer une levée du Grand Chelem. Ce sera déjà le cas. Je vais désormais tâcher de me préparer le mieux possible pour mon premier tour. J'ai bien progressé ces derniers mois et je ne demande qu'à continuer dans cette voie. En outre, je pourrai aussi jouer en double avec Alison (NDLR : Van Uytvanck, sa petite amie) ici. C'est génial ! " (Belga)