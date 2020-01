WTA Hobart - Victoire d'Elena Rybakina

(Belga) La Kazakhe Elena Rybakina a remporté samedi le tournoi de Hobart, en Australie. La 30e mondiale, tête de série N.3 en Tasmanie, s'est imposée 7-6 (9/7), 6-3 face à la Chinoise Shuai Zhang (WTA 40/N.4) en finale de cette épreuve WTA sur surace dure dotée de 275.000 dollars.

Elena Rybakina, 20 ans, a décroché le second titre WTA de sa carrière, elle qui s'était imposée la saison dernière à Bucarest. Elle confirme son bon début de saison, s'imposant à Hobart une semaine après avoir atteint la finale à Shenzen. Shuai Zhang, disputait sa 8e finale sur le circuit WTA. Elle compte quatre titres à son palmarès, conquis à Guangzhou (2013, 2017), Nankin (2013/WTA 125) et Honolulu (2017/WTA 125). Le tournoi de Hobart, traditionnellement disputé une semaine avec l'Open d'Australie, a été remporté quatre fois par une Belge grâce à Dominique Monami (1997), Kim Clijsters (2000) et Elise Mertens (2017, 2018). Cette année, Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale par la Britannique Heather Watson (WTA 101), qui a été sortie par Elena Rybakina en demi-finales. (Belga)