Open d'Australie - Kimmer Coppejans, battu aux portes du tableau final: "Je n'ai pas saisi mes occasions"

(Belga) Kimmer Coppejans (ATP 158) n'a pas réussi à se hisser pour la première fois dans le tableau final de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem. Sur le Show Court 3, l'Ostendais, 25 ans, s'est incliné 6-4, 7-6 (7/3) contre le longiligne Américain Christopher Eubanks (ATP 220), 23 ans, qu'il rencontrait pour la première fois.

"C'est frustant", déclare Kimmer Coppejans, déçu. "Ce fut un match où j'ai hérité de plein d'occasions. Je crois que j'ai huit balles de break dans le premier set et je n'en concrétise qu'une seule. Lui a deux balles de break et il les prend toutes les deux. Et dans le deuxième set, il s'est mis à mieux servir, ce qui fait que c'est devenu plus compliqué. Le but était d'être agressif, de le faire courir, mais à certains moments, ce n'était pas possible, car sur chaque balle qu'il recevait, il envoyait une gifle. On se retrouve alors dans un tie-break et là il a été un peu meilleur que moi, ou en tout cas, certains de ses coups sont restés tout juste dans le terrain. Je n'étais pas spécialement plus nerveux vu l'enjeu. Simplement, je n'ai pas saisi mes occasions". Kimmer Coppejans pouvait toutefois encore espérer être repêché comme lucky loser, vu le forfait notamment de l'Australien Alex De Minaur (ATP 21). Malheureusement pour lui, les victoires en fin de journée de l'Egyptien Mohamed Safwat (ATP 172) et de l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 202) lui ont ôté ce dernier espoir. "De toute façon, je n'ai jamais eu beaucoup de chance à ce niveau", avait-il poursuivi, sans connaître l'issue. "Je me souviens qu'à l'US Open, l'an dernier, j'avais été parmi les quatre joueurs susceptibles d'être repêchés comme lucky losers et j'avais tiré la quatrième place. Et à l'époque, j'étais 140e mondial, donc mieux classé que maintenant. C'est dommage, car je passe une nouvelle fois tout près. Et ce sont des matches qui valent beaucoup de points. Après Roland-Garros, j'aurais bien aimé être dans le tableau final ici, d'autant que je considère que mon niveau de jeu est bon. Mais voilà, je n'avais qu'à gagner ce match, c'est tout". (Belga)