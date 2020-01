"Il a démontré qu'il était un grand gardien": Zinédine Zidane salue le retour en forme de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois est de retour au sommet. Le Diable Rouge vient de réaliser une série de grandes prestations sous le maillot du Real Madrid, après une période délicate. De quoi enchanter l'entraîneur Zinédine Zidane.

Le Real Madrid s'apprête à affronter le FC Séville, ce samedi à 16h. Un match important pour continuer à marcher dans les pas du FC Barcelone, LE grand rival pour le titre en Liga.

Une rencontre que devrait à nouveau disputer Thibaut Courtois, de retour en grâce au sein du club espagnol après quelques mois compliqués. Infranchissable ces dernières semaines, le Diable Rouge s'est clairement imposé comme le numéro un dans les cages madrilènes.

Ce retour en forme enchante une personne en particulier: l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane. "Je pense que Thibaut a démontré qu’il était un grand gardien", a-t-il déclaré vendredi en conférence de presse. "Déjà par le passé, il a toujours montré qu’il faisait partie des meilleurs gardiens. Et puis aujourd’hui, après un passage compliqué, mais comme ça peut arriver à un moment pour tout le monde dans une carrière, il a su continuer à travailler, à ne pas baisser les bras, à croire en ce qu’il faisait, en ce qu’il était et surtout à transmettre son énergie aux autres. Et petit à petit avec le travail, on sort de ces petites passes compliquées. Et aujourd’hui, nous, on en est enchantés", a-t-il ajouté par la suite.

Reste maintenant à continuer dans cette voie pour gagner encore en popularité au sein du public madrilène, dont on connaît l'incroyable exigence.