Biathlon: les Bleus brisent la malédiction

Enfin! Impressionnants cette saison sur le plan individuel, les Français ont réparé une petite anomalie en remportant samedi à Ruhpolding leur premier relais en Coupe du monde de biathlon depuis le 5 mars 2017.

Malgré 14 podiums, trois représentants aux trois premières places du classement général (Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet) et un autre dans le Top 10 (Emilien Jacquelin), les Bleus commençaient à trouver le temps long à force d'échouer dans l'exercice collectif. Après avoir subi l'hégémonie de la Norvège (6 succès d'affilée avant samedi) et s'être contentés d'accessits, ils ont finalement réussi à briser cette malédiction.

Avec un Martin Fourcade libéré par l'absence pour cause de paternité de son grand rival norvégien Johannes Boe, les Tricolores ont récupéré un vrai leader et la résurrection du quintuple champion olympique n'est sans doute pas étrangère au réveil français en relais. Mais il fallait aussi que les coéquipiers du Catalan soient au diapason et ils n'ont pas failli sous la neige abondante de la station bavaroise.

La maîtrise bleue s'est manifestée au tir. La précision diabolique derrière la carabine de la bande à Fourcade (6 fautes) a rapidement ôté toutes chances aux autres nations, qui terminent très loin (la Norvège 2e à 1 min 12,2, l'Autriche 3e à 1 min 24,3 sec).

Le premier relais d'Emilien Jacquelin a aussi fait toute la différence. En grande difficulté la semaine dernière à Oberhof, ce qui avait obligé ses camarades à effectuer une formidable remontée pour s'inviter sur la boîte (2e), le jeune Grenoblois (24 ans) a cette fois été très solide, propulsant d'entrée la France sur le chemin de la victoire.

- "La rédemption" de Jacquelin -

"C'est un peu la rédemption pour moi, a déclaré Jacquelin sur la Chaîne L'Equipe. J'avais encore en travers de la gorge ce matin le relais d'Oberhof. Mais j'ai pu compter sur ma famille, ça m'a fait du bien avant d'aborder ce relais. J'avais énormément de pression que je me suis mise tout seul et non pas le staff, mais ils m'ont fait confiance et j'avais à coeur de leur rendre la monnaie de leur pièce".

Fourcade, qui partage sa chambre avec Jacquelin cette semaine à Ruhpolding, ne pouvait être que "fier" de son jeune collègue.

"Je sentais qu'il avait à coeur de lancer ce relais de manière bien plus optimale que la semaine dernière. Je suis très heureux pour lui", a-t-il expliqué.

Pour le septuple vainqueur du gros globe de cristal, encore irréprochable avec un 10/10 au tir et une belle aisance en skis, le timing de ce succès n'est pas anodin, ce relais étant le dernier avant les Mondiaux (13 au 23 février à Anterselva). Le Français (31 ans), qui aimerait tant ajouter une médaille d'or en relais dans un grand championnat à son immense palmarès, est déjà focalisé sur le rendez-vous.

"On n'a pas de doute sur le fait d'avoir une équipe compétitive pour gagner, a-t-il dit. Rien ne vaut le titre mondial et collectivement on a envie d'aller le chercher, en hommage aussi au staff et pour tout ce que l'on fait de bien depuis le début de saison."