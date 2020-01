Trois buts en 23 minutes: Erling Haaland auteur de débuts monstrueux avec Dortmund (vidéos)

Il n'a pas traîné: Erving Haaland a déjà ouvert son compteur but avec le Borussia Dortmund. Le Norvégien, monté au jeu à la 56ème minute, a inscrit son premier but trois minutes plus tard. Un but qui a permis à son équipe de revenir à 3-2 sur la pelouse d'Augsurg, avant que le Borussia n'égalise quelques minutes plus tard.

Loin d'être rassasié, il a ensuite inscrit deux buts complémentaires en 20 minutes. Un triplé magique pour des débuts de rêve ! De quoi déjà gagner des points auprès de ses nouveaux supporters ! Haaland est arrivé cet hiver depuis Leipzig.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.