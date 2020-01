Charleroi ramène un petit point d'Eupen

Dauphin du Club de Bruges, le Sporting de Charleroi a partagé l'enjeu samedi soir sur la pelouse de la KAS Eupen (1-1), lors de la 22e journée de D1A. Si les Zèbres conservent leur brevet d'invincibilité, ils n'ont pas affiché le niveau qui était le leur avant la trêve.





Fort de onze matches sans la moindre défaite et d'une probante victoire 5-0 contre Ostende fin décembre, le Sporting carolo se présentait au Kehrweg dans la peau du favori contre des Pandas qui restaient eux sur trois défaites. Les Zèbres n'ont pas tardé à ouvrir le score, faisant mouche sur leur première occasion. Après un dribble réussi sur son côté gauche, Ali Gholizadeh a centré pour Mamadou Fall. Si l'ancien joueur eupenois a raté sa reprise, il n'a pas perdu totalement le contrôle du ballon et a fusillé Ortwin De Wolf au petit rectangle (0-1, 5e). Alors qu'on pensait les Carolos mis sur de bons rails, Nicolas Penneteau a commis une grossière erreur. Son dégagement manqué est arrivé dans les pieds de Knowledge Musona. Officiellement transféré vendredi en provenance d'Anderlecht, l'attaquant zimbabwéen ne s'est pas fait prier pour rétablir l'égalité (1-1, 10e). Après des opportunités pour Kaveh Rezaei et Massimo Bruno en fin de première période, l'équipe de Karim Belhocine a continué sur sa lancée au retour des vestiaires, via Bruno et Fall. Imprécis dans le dernier geste, les Zèbres n'ont pas pu trouver la faille dans la défense germanophone. Les Carolos restent deuxièmes au classement avec 40 points, soit 9 de moins que le leader brugeois qui se déplacera dimanche à Anderlecht (18h). La Gantoise (39 pts) pourrait, en cas de succès contre Mouscron samedi soir, dépasser Charleroi. A noter que Carolos et Brugeois comptent toujours un match en retard sur le reste des équipes.