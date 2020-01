Formule E - Maximilian Günther vainqueur à Santiago, Vandoorne termine 6e et prend la tête du général

(Belga) Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) est monté sur la plus haute marche du podium lors de l'ePrix de Santiago, samedi dans la capitale chilienne. Le pilote allemand a devancé le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) au terme d'un final haletant dans cette troisième course de la saison. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) a terminé 6e et est désormais en tête du championnat. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a dû abandonner.

Le Britannique Sam Bird (Envision Virgin Racing) et son compatriote Alexander Sims (BMW), vainqueurs à Dariya en ouverture de la saison, ont rapidement perdu tout espoir de victoire. En tête depuis de nombreux tours, Günther a vu Felix da Costa le dépasser alors qu'il restait trois minutes de course. Mais dans un dernier tour passionnant, le pilote allemand de 22 ans a repris les commandes afin de s'offrir sa première victoire en Formule E. Parti en pole position, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) complète le podium. L'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) et le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ) ont terminé devant Vandoorne. Le Courtraisien de 27 ans, troisième des deux premières courses en Arabie saoudite, est en tête du championnat avec 38 points. Il compte trois unités de plus que Sims. Bird est 3e (28), Günther 4e (25) et D'Ambrosio 18e (2 pts). Le double champion du monde en titre français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a dû abandonner à la suite d'un problème avec son aileron avant alors qu'il occupait la troisième position. Le quatrième ePrix de la saison se tiendra le 15 février à Mexico. Le championnat, long de 14 courses, se terminera par deux rendez-vous dans les rues de Londres, les 25 et 26 juillet prochains.