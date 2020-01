EuroMillions Volley League - Roulers bat Maaseik et lui prend la 2e place au classement après la 11e journée

(Belga) Le match entre les deux ténors du volley belge, Roulers et Maaseik, comptant pour la 11e journée l'EuroMillions Volley League, a tourné largement à l'avantage des Flandriens 3 sets à 0 (25-19, 25-19, 25-21) aux dépens des champions de Belgique en titre.

Après deux gains aisés dans les deux premiers sets, Roulers a vu Maaseik s'accrocher jusqu'à 15-15 dans la 3e manche. La formation locale a filé à 19-15 puis 24-20 avant de conclure. Les deux clubs se sont partagés les vingt-cinq derniers titres nationaux : Maaseik s'en est adjugé 15 dont les deux derniers, Roulers 10 dont cinq consécutifs entre 2013 et 2017. Ce 9e succès roularien en onze rencontre arrange Alost qui creuse l'écart sur son premier poursuivant. Le leader de la compétition qui a remporté sa 10e victoire, vendredi soir à Gand (1-3), possède désormais 30 points, 4 unités de plus que Roulers (26), seule équipe à avoir fait chuter Alost en championnat. Les hommes de Vanmedegael dépassent les champions en titre qui reculent au 3e rang après cette 3e défaite (24). Petite surprise à Haasrode Louvain où Menin est venu s'imposer 0-3 (23-25, 22-25, 21-25). Dans le dernier match du programme Achel a dominé Waremme 3 sets à 0 (25-18, 25-23, 25-21). Au classement, Achel (16 pts) dépasse Haasrode Louvain (15) et devient 4e. Gand est 6e (11), Menin 7e (9). Waremme ferme la marche avec une seule unité.