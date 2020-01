Jupiler Pro League - La Gantoise prend le dessus sur Mouscron (3-1) et passe devant Charleroi au classement

(Belga) Mission accomplie pour La Gantoise qui a profité du partage de Charleroi contre Eupen (1-1) pour s'installer en solitaire à la deuxième place du classement de Jupiler Pro League de football. Les Buffalos se sont imposés 3-1 devant leur public face à Mouscron, samedi soir, à l'occasion de la 22e journée du championnat de D1A.

Peu inspirés en première période, les Gantois menaient pourtant au score après les 45 premières minutes grâce à Laurent Depoître (9e). Mouscron, qui avait plutôt bien réagi à l'ouverture du score, a dû attendre la 51e minute pour égaliser sur un but de Jonah Osabutey (51e). Gand a alors eu besoin du talent de Jonathan David pour s'extraire du piège tendu par les Hurlus. Le Canadien a d'abord conclu un joli travail collectif de ses équipiers pour signer le 2-1 à la 74e minute. Trois minutes plus tard, il s'est offert un 11e but en Pro League cette saison en anticipant la sortie de Butez et fixer le score à 3-1 (77e). Les Gantois (42 pts) prennent deux longueurs d'avance sur Charleroi (40 pts) et reviennent provisoirement à sept points du Club Bruges, engagé dans le 'Topper' face à Anderlecht dimanche (18h00). Mouscron enchaîne quant à lui un troisième match sans victoire après le partage contre Charleroi et la défaite contre Malines à domicile avant la trêve hivernale. Les Hurlus restent bloqués à la 10e place avec 27 points, 7 de moins que le 6e, Malines.