Thomas Pieters 30e et meilleur Belge à Abu Dhabi, Westwood vainqueur final

(Belga) Thomas Pieters a ponctué à la 30e place le HSBC d'Abu Dhabi, tournoi de golf de l'European Tour doté de 7 millions de dollars, à l'issue du 4e et dernier tour disputé dimanche aux Émirats arabes unis. L'Anglais Lee Westwood s'est adjugé la victoire.

Avec une dernière carte de 71, un coup sous le par après trois birdies pour deux bogeys, l'Anversois a perdu seize positions, passant de la 14e à la 30e place. Pieters (279) termine à dix coups de Lee Westwood. En tête au matin de cette dernière journée, l'Anglais de 46 ans a confirmé dimanche en jouant moins cinq grâce à six birdies et un bogey. C'est son 25e succès sur le circuit européen, le premier depuis novembre 2018 au Nedbank Golf Challenge en Afrique du Sud. Un trio de golfeurs se partage la 2e place avec les Anglais Matthew Fitzpatrick et Tommy Fleetwood, double vainqueur de l'épreuve, ainsi que le Français Victor Perez. Pourtant encore 7e samedi soir, Thomas Detry a connu une journée cauchemardesque en ralliant le club-house en 78 coups, six au-dessus du par. Il a inscrit deux birdies, quatre bogeys et deux double bogeys sur sa carte, chutant à la 55e place finale. Troisième Belge engagé sur les greens émiratis, Nicolas Colsaerts est lui passé de la 50e à la 42e place finale grâce à une carte de 70 coups (-2) après quatre birdies et deux bogeys. - Classement final 1. Lee Westwood (Ang) 269=69-68-65-67 -19 2. Victor Perez (Fra) 271=70-70-68-63 . Tommy Fleetwood (Ang) 271=71-70-67-63 . Matthew Fitzpatrick (Ang) 271=68-67-69-67 5. Louis Oosthuizen (AfS) 273=69-68-70-66 6. Shaun Norris (AfS) 274=64-77-68-65 . Ross Fisher (Ang) 274=70-71-66-67 8. Martin Kaymer (All) 275=68-73-69-65 . Scott Jamieson (Eco) 275=71-72-67-65 . Sergio Garcia (Esp) 275=67-69-69-70 ... 30. Thomas Pieters (Bel) 279=68-70-70-71 42. Nicolas Colsaerts (Bel) 282=69-72-71-70 55. Thomas Detry (Bel) 284=69-70-67-78 (Belga)