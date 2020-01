La masterclass de Martin Fourcade: le Français répond avec le monologue d'Astérix et Obélix en interview (vidéo)

Auteur d'un sans-faute au tir, Martin Fourcade a remporté la poursuite de Ruhpolding, dimanche en Allemagne. Le Français, leader de la Coupe du monde de biathlon, a devancé son compatriote Quentin Fillon-Maillet et le Norvégien Vetle Christiansen. Florent Claude a terminé 46e, Thierry Langer a dû se contenter de la 52e place.

En l'absence de Johannes Boe, qui fait l'impasse pour la deuxième semaine de rang pour cause de paternité, la France a dominé la course. Septuple vainqueur final de la Coupe du monde, Fourcade a parfaitement maîtrisé sa course. Impeccable au tir (20/20), il a devancé de 17 secondes Fillont-Maillet (1 faute).

Christiansen a privé la France d'un podium entièrement bleu-blanc-rouge en prenant la mesure de Simon Desthieux au terme du sprint final. Avec 2 fautes au tir, Florent Claude a terminé 46e à 3:55.2 de Fourcade, six places devant Thierry Langer, 52e à 4:59.5 après 5 fautes sur le pas de tir. C'est la 4e victoire de rang pour Fourcade (507 pts) qui compte désormais 71 unités d'avance en tête du classement général sur Fillon-Maillet (436).

Desthieux est 3e (435), devant le Norvégien Tarjei Boe (391), 7e dimanche. Florent Claude est 35e (93), Thierry Langer 46e (50). La prochaine étape de la Coupe du monde se déroulera à Pokljuka. La station slovène accueillera une course individuelle 20 km mercredi prochain et une mass start 15 km dimanche.