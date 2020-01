Ostende bat les Giants grâce à un dernier quart-temps maîtrisé

(Belga) Le choc de la 5e journée du deuxième tour en EuroMillions Basket League, le championnat de Belgique de D1 de basket, a finalement tourné à l'avantage d'Ostende. Dimanche sur le parquet du Versluys Dome, les Ostendais se sont imposés 85-77 contre les Giants Antwerp et retrouvent la tête du classement.

Ce duel entre l'octuple champion en titre et le dernier vainqueur de Coupe a tenu toutes ses promesses. Si les Anversois ont dominé le premier quart-temps (19-27), les Ostendais ont réagi dans la foulée en remportant le deuxième (27-18), rentrant aux vestiaires avec une petite longueur d'avance. Les troupes de Christophe Beghin, décomplexées, ont tenu le choc jusqu'à six minutes de la sirène (73-73). L'équipe de Dario Gjergja, plus performante en défense a ensuite passé un 12-0 à son adversaire afin de s'assurer la victoire. Le pivot jamaïcain d'Ostende Shevon Thompson a marqué la rencontre de son empreinte, compilant 22 points (8/11 aux tirs) et 5 rebonds. Malgré quatre joueurs à plus de dix points, les Giants se sont montrés trop maladroits derrière l'arc, avec un 5/27 à trois points. Au classement, les Ostendais sont désormais en tête avec 23 points (10v-3d), une longueur devant l'Antwerp et Mons-Hainaut, 22 unités chacun. (Belga)