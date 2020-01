Pro League: mené au score et réduit à dix après sept minutes, l'Antwerp renverse le Cercle

L'Antwerp a dû s'employer contre le Cercle dimanche lors de la 22e journée de championnat. Rapidement mené au score et réduit à dix après sept minutes, les Anversois se sont imposés 1-2 sur le terrain de la lanterne rouge. L'Antwerp dépasse ainsi Charleroi et grimpe à la 3e place (42 pts), à égalité avec La Gantoise. Le Cercle reste bon dernier (11 pts).

Le match a débuté sur les chapeaux de roue pour le Cercle, obtenant un penalty après quelques secondes après une faute sur Kylian Hazard. Kevin Hoggas s'est chargé de la transformation (1-0, 2e). Cinq minutes plus tard, la tâche s'est un peu plus compliquée pour le Great Old à la suite de l'expulsion de son défenseur central néerlandais Wesley Hoedt pour une faute en tant que dernier homme (7e).

Mais les troupes de Laszlo Bölöni n'ont pas abdiqué pour autant, loin de là. Sur un long centre venu de la droite, Dieumerci Mbokani a remisé de la tête pour Lior Refaelov qui, seul au 2e poteau, a remis les équipes à égalité (1-1, 13e). Si l'Antwerp a essentiellement tenté de contrer des Brugeois en supériorité numérique, Alexis De Sart a profité d'un renvoi hasardeux de la défense locale pour donner l'avance aux siens. Récupérant un ballon aux abords du grand rectangle, le milieu de terrain a vu son tir croisé terminer sa course dans le petit filet (1-2, 55e).

Malgré un final à l'avantage des Brugeois, l'Antwerp a tenu bon pour ramener trois points de son déplacement en Venise du Nord. La suite du programme verra le Sporting d'Anderlecht accueillir le Club de Bruges, leader, sur le coup de 18h. Le duel entre Zulte Waregem et Genk viendra ponctuer cette 22e journée de D1A.