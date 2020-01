Qualifying School darts - Lisa Ashton devient la première femme à recevoir une carte pour le circuit PDC de darts

(Belga) Lisa Ashton est devenue la première femme de l'histoire à obtenir une carte pour le circuit PDC (Professional Darts Corporation) de darts (fléchettes) à l'issue du tournoi de qualification de la PDC dimanche. L'Anglaise de 49 ans a, en effet, obtenu suffisamment de points ces derniers jours au tournoi de qualification britannique à Wigan. La quadruple championne du monde (2014, 2015, 2017, 2018) a désormais le droit de participer aux tournois PDC pendant les deux prochaines années.

L'Anglaise Fallon Sherrock, qui est entrée dans l'histoire le mois dernier en devenant la première dame à remporter une rencontre du championnat du monde de la PDC, et la Japonaise Mikuru Suzuki, championne du monde en titre, n'ont pas réussi pareille performance. Sherrock n'a toutefois pas hypothéqué toutes ses chances. Ses prestations au championnat du monde de Londres, où en plus de Ted Evetts (PDC-73) elle avait éliminé aussi l'Autrichien Mensur Suljovic (PDC-12), lui ont permis de recevoir des invitations pour la Premier League (en tant que challenger) et pour les World Series.