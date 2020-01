Open d'Australie: Federer ne traîne pas, première surprise dans le tableau masculin (vidéos)

Roger Federer, 3e mondial, est passé au pas de charge au 2e tour de l'Open d'Australie en battant l'Américain Steve Johnson (ATP 75e) 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21 et "avec de la marge", lundi sous le toit de la Rod Laver Arena.

"J'ai senti que j'avais de la marge. Je sentais que je contrôlais le match, quoi que je fasse. Ce ne sera peut-être pas comme ça au prochain tour, donc je dois faire attention. Garder la mentalité tour après tour, point après point", a commenté le Suisse qui s'est imposé à six reprises à Melbourne. "Les trois premiers tours seront la clé pour m'habituer à la pression, réussir à éviter les balles de break à 30-30, rester calme même si j'ai un set ou un break de retard...", a-t-il expliqué en rappelant que contrairement à "95% des joueurs du tableau", lui n'avait pas joué le moindre match de compétition avant ce premier tour.

Au deuxième tour, il affrontera le Français Quentin Halys (153e), issu des qualifications, ou le Serbe Filip Krajinovic (41e). La pluie a brièvement interrompu sa rencontre avec Johnson, le temps de fermer le toit de la principale enceinte du Melbourne Park.

Le Canadien Denis Shapovalov, 13e mondial, a lui été éliminé d'entrée par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67) 6-3, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (7/3), en 3h17 et non sans avoir perdu ses nerfs.



Le Canadien de 20 ans est apparu très nerveux pour son entrée en lice à Melbourne et a notamment eu une altercation avec l'arbitre pendant le troisième set. "Je n'enfreins aucune règle. C'est ma raquette, je peux faire ce que je veux avec", a-t-il lancé au juge de chaise qui venait de l'avertir pour un jet de raquette. "Qu'est-ce que vous racontez ? Je ne l'ai pas cassée. Si je l'avais cassée, j'aurais mérité un avertissement, à 100 %. Mais je n'ai pas cassé ma raquette. C'est une très mauvaise décision, faites votre travail", a-t-il ajouté.

Battu en 2019 par Novak Djokovic au troisième tour, Denis Shapovalov était considéré cette année comme un trouble-fête potentiel suite à sa très bonne fin de saison, marquée par son premier titre ATP à Stockholm et une finale au Masters 1000 de Paris. Il a également été impressionnant avec le Canada pour atteindre la finale de la Coupe Davis nouvelle formule en novembre à Madrid. "J'étais très excité par ce tournoi, mais mes nerfs ont pris le dessus", a regretté le Canadien en conférence de presse.

Marton Fucsovics, qui avait atteint les 8es de finale du tournoi en 2018, affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre l'Italien Jannick Sinner et le qualifié australien Max Purcell, interrompu par la pluie alors que Sinner menait deux sets à zéro. L'Italien Matteo Berrettini, 8e mondial et demi-finaliste du dernier US Open, s'est quant à lui qualifié sans trembler pour le 2e tour 6-3, 6-1, 6-3, l'Australien Andrew Harris (ATP 162) qui avait bénéficié d'une invitation pour le tableau principal. "Je suis très content parce que j'étais blessé et ces derniers mois ont été difficiles. Mais maintenant, j'ai hâte de jouer le 2e tour", a déclaré l'Italien de 23 ans qui n'avait encore jamais passé le premier tour en deux participations jusque-là.

Il affrontera l'Américain Tennys Sandgren (ATP 100) ou le qualifié argentin Marco Trungelliti (ATP 202). Contre Harris, Berrettini a fait parler sa puissance face à Harris en réussissant 11 aces et 38 coups gagnants pour s'imposer en 1h54.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.