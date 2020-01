Mercato: le Real Madrid s'offre l'une des pépites du football brésilien

Le Real Madrid tient sa première recrue de l'année ! Reinier, la pépite brésilienne de 18 ans qui évolue à Flamengo, s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club madrilène, ont annoncé les "Merengue" lundi dans un communiqué.

"Le Real Madrid CF et le Club Regatas do Flamengo sont tombés d'accord pour le transfert de Reinier, qui sera lié au club jusqu'en juin 2026", a annoncé le Real Madrid. "Le joueur intègrera le Real Madrid Castilla (équipe réserve du Real Madrid, ndlr) une fois que sa participation au tournoi préolympique avec la sélection du Brésil des moins de 23 ans sera terminée", a précisé le Real.



Selon la presse espagnole, la clause libératoire du milieu de terrain offensif qui vient de fêter ses 18 ans dimanche était d'environ 30 millions d'euros. "80% de la somme revient à son club, Flamengo, et les 20% restants seront partagés entre ses agents et sa famille", précise le quotidien As, qui ajoute que la clause du joueur passera à "70 millions d'euros en janvier 2021".



Convoité par plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, l'Atlético Madrid, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, Reinier (6 buts en 15 matches cette saison) a finalement choisi Madrid, où il retrouvera ses compatriotes Marcelo, Vinicius, Militao et Rodrygo.



A seulement 18 ans, Reinier Jesus Carvalho compte déjà un Championnat du Brésil (2019) et une Copa Libertadores (2019) à son palmarès. International brésilien avec les moins de 17 ans, et même capitaine à neuf reprises de cette équipe, Reinier n'a toutefois pas participé à la Coupe du monde des moins de 17 ans organisée dans son pays du 26 octobre au 17 novembre dernier. Ce qui n'avait pas empêché le Brésil d'empocher le titre mondial en battant le Mexique en finale (2-1).



Reinier était retenu par les échéances importantes en club et en sélection, avec le tournoi de qualification aux JO-2020 que dispute l'équipe des moins de 23 ans du Brésil depuis dimanche en Colombie.