Open d'Australie: Kirsten Flipkens éliminée dès le premier tour au terme d'une âpre bataille

Kirsten Flipkens (WTA 81) n'est pas parvenue à se qualifier pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2020. Sur le court N.13, la Belge s'est inclinée 6-3, 2-6, 7-6 (10/7) devant la Tchèque Karolina Muchova (WTA 22/N.20) après 2h26 de jeu.



Menée une manche à rien pour sa 12e participation à Melbourne Park, 'Flipper' est parvenue à remporter la deuxième en commettant moins de fautes directes que son adversaire. Plus performante au service que Flipkens, et avec un meilleur ratio coups gagnants - fautes directes, la Tchèque s'est envolée à 5-2 mais la Belge, accrocheuse, a sauvé trois balles de match afin de recoller à 5-5 avant de forcer le jeu décisif. Deux fautes directes de Flipkens et deux coups gagnants de Muchova ont directement porté le score à 4-0. Malgré un retour à 4-4 puis à 8-7, la Belge a finalement dû rendre les armes au terme d'une âpre bataille.

Muchova, 23 ans, défiera au 2e tour l'Américaine Catherine Bellis (WTA 600), tombeuse en deux manches de l'Allemande Tatjana Maria (WTA 87). Après la défaite en deux sets (6-2, 6-1) plus tôt dans la journée d'Alison Van Uytvanck (WTA 47) contre la Française Fiona Ferro (WTA 63), Greet Minnen (WTA 119) a elle écarté la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99) en trois sets, 7-6 (3), 4-6 et 7-5, pour son premier match en simple dans un Grand Chelem. Elise Mertens (WTA 17) devait affronter la Monténégrine Danka Kovinic, 86e mondiale, mais le match de la N.1 belge a été reporté à mardi par les organisateurs. En raison de la pluie lundi, plusieurs dizaines de matches du premier tour avaient été reprogrammés mardi, portant à 96 le nombre de parties à disputer lors de cette deuxième journée. Huit duels du tableau féminin, dont celui de Mertens, ont donc été repoussés car le programme surchargé de la journée ne pouvait plus être tenu.