C'est officiel: Paul-José Mpoku quitte le Standard (photo)

Paul-José Mpoku va continuer sa carrière à Abu Dhabi. Le milieu de terrain de 27 ans du Standard de Liège a rejoint Al-Whada. Stirr Associates, bureau de management, l'a annoncé sur Twitter mardi.



Les détails du contrat de l'international congolais doivent encore être précisés par Al-Whada. Cette saison, Mpoku a joué 27 rencontres, dont 12 en tant que capitaine. Formé au Standard, Mpoku a porté la vareuse liégeoise entre 2011 et 2015 puis entre 2017 et janvier 2020. Il aura joué 224 matches, compilant 45 buts et 38 assists. Deux fois vice-champion de Belgique (2014, 2018), il a remporté une fois la Coupe (2018). Après les départs de Sébastien Pocognoli (Union Saint-Gilloise) et de Reginal Goreux (retraite), ainsi que celui de Dimitri Lavalée pour le FSV Mayence 05 l'été prochain, le Standard perd donc un nouveau joueur formé à l'académie.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.