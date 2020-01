LeBron James EN COLÈRE après un jet d'objet sur son fils en plein match: "La haine n'a pas de limite d'âge" (vidéo)

Le fils de LeBron James a reçu un projectile lors d'un match de basket auquel assistait son père ce lundi. Ce dernier, qui a joué quelques heures plus tard du coté des Boston Celtics avec les Los Angeles Lakers, a assisté au match de son fiston LeBron Jr, surnommé "Bronny", qui participait à un tournoi avec son équipe californienne de Sierra Canyon, du côté de Springfield.



Durant la rencontre, l'adolescent de 15 ans a été touché par un objet non identifié, jeté depuis le tribunes, alors qu'il allait réaliser une remise en jeu. L'arbitre a alors fait appel à un agent de police et la rencontre a été interrompue brièvement.

La haine n'a pas de limite d'âge

LeBron James, qui n'avait rien remarqué de particulier pendant le match, a réagi quand il a vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux. On y voit effectivement un enfant jeter un projectile sur son fils. "La haine n'a pas de limite d'âge", a ensuite écrit la star des Lakers sur Twitter. "Le #JamesGang est construit pour y faire face et bien équipé."

Cet événement a manifestement fortement marqué le joueur de Los Angeles puisqu'il en a reparlé après la défaite face à Boston (105-137). "Cette m... m'a rendu furieux quand j'ai vu les images, a-t-il déclaré. (...) Je ne sais pas quel âge a ce gamin, s'il a l'âge de Bronny ou celui de Bryce (son fils cadet âgé de 12 ans), donc je ne sais pas s'il a appris à faire ça lui-même ou si on le lui a appris à la maison. C'est tout simplement irrespectueux."



