Lukas Podolski révèle ce qu'il fera une fois sa carrière terminée

L'ancien international allemand Lukas Podolski, champion du monde 2014, devrait rejoindre après avoir mis un terme à sa carrière de joueur le FC Cologne, son club formateur, a annoncé mardi le club allemand.



Le club est en pourparlers avec Podolski pour l'accueillir, dans un "rôle et selon un calendrier" qui restent à définir, a expliqué le président du FC Cologne, Werner Wolf, sur le site du club.



"Je me réjouis d'envisager la façon dont je pourrais soutenir le FC Cologne à l'avenir", a de son côté déclaré le joueur d'origine polonaise.



Podolski, âgé de 34 ans, a fait ses débuts en Bundesliga sous le maillot de Cologne en 2003. Il a quitté le club rhénan en 2006 pour rejoindre le Bayern Munich, sans réussir à s'y imposer.



Il est revenu à Cologne entre 2009 et 2012, avant de partir à l'étranger (Arsenal, Galatasaray, Inter Milan)



Podolski (130 sélections) vient de remporter la Coupe de l'Empereur avec le club japonais de Vissel Kobe. En fin de contrat, il négocie actuellement avec le club turc Antalyaspor.