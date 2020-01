Rugby: remise à niveau pour les Bleus

Après une première journée "en mode projet" à Nice, le XV de France a poursuivi sa préparation du premier match du Tournoi des six nations, face à l'Angleterre, le 2 février, par une deuxième journée, mardi, plutôt calme.

Cardio pour les uns, récupération pour les autres... Comme la veille, les 42 Bleus ont été repartis en différents groupes, selon leur état de forme, certains ayant disputé leur dernier match dimanche, à l'instar d'Antoine Dupont et François Cros (Toulouse), Virimi Vakatawa et Boris Palu (Racing 92), Gabriel Ngandebe (Montpellier), engagés en Coupe d'Europe, ou de Gervais Cordin et Louis Carbonnel (Toulon), qui ont joué en Challenge européen.

Au programme de cette deuxième journée, exercices en groupes, en salle ou bien sur le terrain, avec une séance le matin et une autre l'après-midi, entrecoupées de soins et de massages.

"Entraînement tranquille ? La séance du matin (lundi, NDLR) a piqué même si nous allons rentrer dans le vif du sujet à partir de demain. Certains ont joué dimanche alors aujourd'hui, c'était basé surtout sur la récupération pour eux", avait d'ailleurs expliqué, la veille, le Bordelais Matthieu Jalibert, dans une vidéo publiée sur le site de la FFR.

Les choses sérieuses débutent cependant mercredi pour les "nouveaux" Bleus, avec un premier entraînement ouvert au public, première prise de température à douze jours du coup d'envoi du Tournoi.

Le XV de France est rassemblé à Nice jusqu'au 31 janvier. Le groupe sera réduit à 28 joueurs jeudi. La composition de l'équipe qui débutera la rencontre face aux Anglais sera dévoilée le 30 janvier.