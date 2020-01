Ligue des Champions de basket - Anvers s'impose face aux Polonais d'Anwil Wloclawek

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont imposés (99-87) mardi soir à domicile face aux Polonais d'Anwil Wloclawek en match de la 12e journée en Ligue des Champions de basket.

Anvers a enregistré sa 4e victoire de la compétition mardi soir (pour 8 défaites). Une victoire pour l'honneur puisque les Anversois sont déjà éliminés de la compétition. Une rencontre que les Giants ont dominé pendant 40 minutes malgré l'absence d'Hans Vanwijn, de Victor Sanders et de Dave Dudzinski, tous les trois blessés. Rapidement, les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont pris les commandes de la rencontre (22-19 et 50-43 à la pause) dans le sillage d'un Ibrahima Fall Faye des grands soirs (24 points, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions). Au retour des vestiaires, l'écart grimpait à 15 unités avant un sursaut des visiteurs qui revenaient à 81-77 à 5 minutes de la fin du match. Mais les Anversois ne craquaient pas pour s'offrir un 4e succès en Ligue des Champions. Mardi prochain, les Anversois se déplacent chez les Français de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez pour le compte de la 13e journée. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de huit formations) sont qualifiées pour le deuxième tour de compétition. . (Belga)