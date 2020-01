Equigala - Pieter Devos cavalier belge de l'année, Jos Verlooy auteur de la plus belle performance

(Belga) Pieter Devos a été désigné meilleur cavalier belge de l'année 2019, mardi soir à Bruxelles, au cours de la 2e édition de l'Equigala organisé par la Fédération royale belge des sports équestres (FRBSE). Jos Verlooy, champion d'Europe par équipes et médaille de bronze individuelle de l'Euro de saut d'obstacles de Rotterdam, a été récompensé comme auteur de la meilleure performance belge de l'année. Le jury était composé de membres de la FRBSE et de plusieurs journalistes professionnels.

Pieter Devos, 33 ans, sort d'une année exceptionnelle. Sacré champion d'Europe de saut d'obstacles avec la Belgique cet été, il a également terminé deuxième du classement final du Global Champions Tour et a été élu meilleur cavalier de la Global Champions League. Vainqueur de la manche de Coupe du monde de Stuttgart, Devos est le cavalier de saut d'obstacles le mieux classé actuellement au niveau mondial avec une 6e place. Il succède au palmarès à Niels Bruynseels. Champion de Belgique avec Varoune, Jos Verlooy a reçu l'Equistar de la performance pour ses podiums aux championnats d'Europe remporté avec son hongre Igor. Celui-ci a été élu cheval de l'année. Devos et Verlooy et leurs équipiers Grégory Wathelet, Jérôme Guery et (le réserviste) Olivier Philippaerts, ont obtenu le trophée de l'équipe de l'année. Ils ont offert à la Belgique le premier titre de championne d'Europe de saut d'obstacles de son histoire. Cette performance a valu à la formation du coach national Peter Weinberg son un billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le prix du rookie (débutant) a été décerné à Thibeau Spits. Ce jeune talent de 18 ans a remporté le bronze individuel en juillet lors des championnats d'Europe juniors à Zuidwolde, aux Pays-Bas. L'équipe belge de paradressage a reçu le Trophée du Jury. Lors des championnats d'Europe de Rotterdam, les amazones ont remporté pas moins de six médailles individuelles : argent et bronze pour Manon Claeys (San Dior), deux fois bronze pour Michèle George (Best of 8) et deux fois bronze pour Barbara Minneci (Stuart). Kevin Van Ham (Eros) faisait également partie de l'équipe coachée par Walter Van Haegenborgh. . (Belga)