Open d'Australie - Victoire de la paire Sander Gillé/Joran Vliegen au 1er tour

(Belga) La meilleure paire belge masculine de tennis formée de Sander Gillé (ATP 44) et Joran Vliegen (ATP 37) a disputé sa première rencontre à l'Open d'Australie, mercredi à Melbourne. Ils ont battu sur la surface dure du Melbourne Park les Espagnols Pablo Andujar et Feliciano Lopez (ATP 51) en 2 sets (6-4; 6-1)

Au 2e tour, Gillé/Vliegen pourraient être opposés à la tête de série N.1 les Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 6) et Nicolas Mahut (ATP 3) qui affrontaient au 1er tour le duo composé de l'Italien Simone Bolelli (ATP 86) et du Français Benoît Paire (ATP 100). Gillé/Vliegen avaient disputé leur deux premiers tournois du Grand Chelem en 2019. Ils avaient été battus au 2e tour à Wimbledon et au 1er tour de l'US Open. Vliegen, associé au Kazakh Mikhail Kukushkin, avait atteint quelques semaines plus tôt les quarts de finale de Roland Garros. (Belga)