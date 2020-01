Le nouvel assist GÉNIAL de Kevin De Bruyne avec Manchester City (vidéo)

Manchester City s'est imposé 0-1 à Sheffield United mardi soir dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Angleterre de football. Sergio Agüero a inscrit, sur passe de Kevin De Bruyne, l'unique but de la rencontre (73e). En première période, Gabriel Jesus avait manqué la transformation d'un penalty (36e). Grâce à ce succès, les Citizens confortent leur deuxième place avec 51 points à 13 unités de Liverpool, qui se déplace mercredi (21 heures) à Wolverhampton. Les Reds ont également un match de retard à récupérer contre West Ham (18e journée).

Aston Villa, sans Bjorn Engels, s'est imposé dans les arrêts de jeu face à Watford (2-1). Pourtant, Troy Deeney a ouvert la marque pour les Hornets (38e, 0-1). Douglas Luiz (68e, 1-1) et Ezri Konas (90e+5, 2-1) ont permis aux Villans de quitter les sièges éjectables (16e, 25 points). Christian Kabasele est monté au jeu (90e+2) à Watford, qui recule en 19e position (23 points).

Brighton s'est incliné à Bournemouth (3-1). Quand Leandro Trossard est monté au jeu (60e), les Cherries avaient déjà creusé l'écart grâce au Gallois Harry Wilson (36e, 1-0) et un autogoal de Pascal Gross (41e, 2-0). Les visités ont encore inscrit un but par Callum Wilson (74e, 3-0) et Aaron Mooy a adouci la défaite des Seagulls (82e, 3-1). Bournemouth se hisse ainsi en 18e position (23 points) et Brighton, qui n'a pas pris que deux points en quatre rencontres, est 15e (25 points).

Crystal Palace, sans Christian Benteke blessé, s'est incliné à domicile face à Southampton (0-2). Nathan Redmond (22e, 0-1) et Stuart Armstrong (48e, 0-2) ont pris à leur compte les buts des Saints (9e, 31 points), qui dépassent les Eagles (10e, 30 points).