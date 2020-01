Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Le Diable Rouge Adnan Januzaj (24 ans) va sans doute changer d'air lors de ce mercato d'hiver (lire l'article complet).

Restera ou restera pas? La question de l'avenir de Paul Pogba, actuellement blessé, à Manchester United semble bel et bien se poser à en croire son agent Mino Raiola, mercredi, qui a accordé un entretien à Sky Sports. "Tout le monde sait que les objectifs des parties (Pogba et United) n'ont pas été atteints ces dernières années. Soyons honnête, parlons de ce secret de Polichinelle", a lancé l'agent. "Donc il faudra voir cet été si Paul rentre toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United rentre toujours dans les plans de Paul", a-t-il ajouté, alors que son poulain n'a plus qu'un an et demi de contrat avec les Red Devils. "J'attends de mes joueurs qu'ils soient heureux et je veux que le club soit heureux", a-t-il ajouté, suggérant que ce n'était pas forcément le cas. "Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties, si c'est possible, heureuses. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème", a-t-il glissé. "Mais cela ne sert à rien de parler ou de spéculer aujourd'hui. Je n'affirme rien. La seule chose qu'on peut affirmer dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir", a poursuivi Raiola dont les relations avec Manchester United ne sont pas au beau fixe.

L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain mais très peu utilisé cette saison, a "de fortes chances" de rejoindre l'Atlético Madrid, cet hiver ou l'été prochain, a estimé son père dans une interview à la chaîne espagnole La Sexta. "Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il aille à l'Atlético", au mercato de janvier ou "en juin", a confié Luis Cavani à la chaîne de télévision espagnole dans la nuit de mardi à mercredi, accusant l'équipe pour laquelle son fils a inscrit 198 buts de le traiter "injustement". "S'il reçoit le feu vert pour s'en aller demain et que l'Atlético le veut toujours, je pense qu'il y signera", a ajouté le père de l'attaquant uruguayen, dont le contrat expire à la fin de la saison. Confronté à la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi ou Angel Di Maria, le buteur n'a participé qu'à quatorze rencontres cette saison, pour un total de cinq buts. Forfait pour la demi-finale de Coupe de la Ligue, mercredi à Reims, l'attaquant de 32 ans paraît néanmoins retenu par les dirigeants du PSG en vue de la Ligue des Champions. "Les dirigeants de Paris ne veulent pas le céder avant que la C1 ne se termine (pour le club, ndlr)", a affirmé mercredi Luis Cavani. Qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition phare du football européen, le club de la capitale française doit affronter le Borussia Dortmund le 18 février en Allemagne puis le 11 mars à domicile.

L'attaquant mexicain de Séville, Javier "Chicharito" Hernández, a été transféré au Los Angeles Galaxy de la MLS américaine, a annoncé mardi le club andalou. "Chicharito" aura pour mission au Los Angeles Galaxy de combler le vide laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en décembre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier de West Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs Manchester United et du Real Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement cinq mois à Séville. L'attaquant n'a que peu joué sous la houlette de l'entraîneur Julen Lopetegui, avec qui il a disputé 15 matches cette saison, marquant trois buts.



L'ancien international allemand Lukas Podolski, champion du monde 2014, devrait rejoindre après avoir mis un terme à sa carrière de joueur le FC Cologne, son club formateur, a annoncé mardi le club allemand. Le club est en pourparlers avec Podolski pour l'accueillir, dans un "rôle et selon un calendrier" qui restent à définir, a expliqué le président du FC Cologne, Werner Wolf, sur le site du club. "Je me réjouis d'envisager la façon dont je pourrais soutenir le FC Cologne à l'avenir", a de son côté déclaré le joueur d'origine polonaise. Podolski, âgé de 34 ans, a fait ses débuts en Bundesliga sous le maillot de Cologne en 2003. Il a quitté le club rhénan en 2006 pour rejoindre le Bayern Munich, sans réussir à s'y imposer. Il est revenu à Cologne entre 2009 et 2012, avant de partir à l'étranger (Arsenal, Galatasaray, Inter Milan). Podolski (130 sélections) vient de remporter la Coupe de l'Empereur avec le club japonais de Vissel Kobe. En fin de contrat, il négocie actuellement avec le club turc Antalyaspor.

Le milieu de terrain international algérien Nabil Bentaleb a été prêté par Schalke 04 à Newcastle jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat, ont annoncé les Magpies mardi. Le natif de Lille retrouve la Premier League qu'il avait connue avec Tottenham entre 2013 et 2016, disputant 66 rencontres. Bentaleb (25 ans, 35 sélections) était ensuite parti pour le club de Gelsenkirchen, disputant 97 matches et participant à la Ligue des Champions.

Le milieu de Lille Thiago Maia a été prêté au club brésilien de Flamengo pour 18 mois, avec option d'achat, a indiqué mercredi la formation nordiste. Acheté près de 14 M€ à l'été 2017 par le Losc - un record à l'époque pour le club -, le Brésilien de 22 ans n'a jamais réussi à s'imposer avec les Dogues. En deux années et demie, il a disputé 61 rencontres de Ligue 1, mais seulement trois cette saison. Il ne compte aucun but en Championnat. Champion olympique en 2016 aux côtés de Neymar, Maia retourne dans son pays natal, où il s'était révélé sous les couleurs de Santos avant d'aller à Lille. Le montant de l'option d'achat du joueur s'élève aux alentours de huit millions d'euros, selon la presse brésilienne.

Touché au genou, le milieu de terrain d'Anderlecht Adrien Trebel devrait plus que probablement rester au Sporting (lire l'article complet). Les Mauves ont en outre officialisé le prêt sans option d'achat de l'ailier serbe Luka Adzic, 21 ans, jusqu'à la fin de la saison au club néerlandais du FC Emmen. En juillet 2018, Anderlecht a versé 800.000 euros à l'Etoile Rouge Belgrade pour acquérir Adzic, qui n'a compté aucune sélection la saison dernière. Cette année, il a fait six apparitions. Emmen est 12e du championnat des Pays-Bas après 19 journées.

Les jeunes Bryan Limbombe et Elias Sierra ont prolongé leur contrat avec le Racing Genk, a indiqué mardi le club champion de Belgique. Les contrats de deux joueurs arrivaient à leur terme cet été et contenaient une option de prolongation, activée par le club. Arrivé dans le Limbourg en 2017 en provenance de Zulte Waregem, Bryan Limbombe, 18 ans, jeune frère d'Anthony et Stallone Limbombe, est désormais lié à Genk jusqu'en 2024. Elias Sierra, formé à Genk, est engagé avec le Racing jusqu'en 2023.