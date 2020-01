Manchester United: l'agent de Pogba entrouvre la porte à un départ

Restera ou restera pas ? La question de l'avenir de Paul Pogba, actuellement blessé, à Manchester United semble bel et bien se poser à en croire son agent Mino Raiola, mercredi, qui a accordé un entretien à Sky Sports.

"Tout le monde sait que les objectifs des parties (Pogba et United) n'ont pas été atteints ces dernières années. Soyons honnête, parlons de ce secret de Polichinelle", a lancé l'agent.

"Donc il faudra voir cet été si Paul rentre toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United rentre toujours dans les plans de Paul", a-t-il ajouté, alors que son poulain n'a plus qu'un an et demi de contrat avec les Red Devils.

Le champion du monde a connu une saison en pointillé jusque-là, empoisonnée par une blessure à une cheville.

Il n'a participé qu'à huit matches dont deux comme remplaçant en décembre, contre Newcastle et Watford, avant de se résoudre à se faire opérer en tout début d'année, une intervention qui ne lui permet pas encore de s'entraîner.

"J'attends de mes joueurs qu'ils soient heureux et je veux que le club soit heureux", a-t-il ajouté, suggérant que ce n'était pas forcément le cas.

"Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties, si c'est possible, heureuses. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème", a-t-il glissé.

"Mais cela ne sert à rien de parler ou de spéculer aujourd'hui. Je n'affirme rien. La seule chose qu'on peut affirmer dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir", a poursuivi Raiola dont les relations avec Manchester United ne sont pas au beau fixe.