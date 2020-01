Double Soulier d'Or, Hans Vanaken ne veut pas quitter Bruges: "Il est effectivement dans un confort au Club" (vidéo)

Hans Vanaken est devenu le quatrième joueur de l'histoire à recevoir le Soulier d'Or deux années de suite. Il a récemment confirmé qu'il souhaitait rester au Club de Bruges et que son téléphone n'avait pas sonné l'été dernier durant le mercato.

"Visiblement, il se sent bien où il est et n'a pas forcément envie de quitter le Club dans lequel il a un certain confort et où le style de jeu lui convient...", a avancé notre consultant Jean-Marc Gheraille.

"Il est effectivement dans un confort à Bruges", a repris notre autre consultant Frédéric Gounongbe. "Financièrement, Bruges a les riens assez solides pour lui offrir le contrat qu'il désire. Ca aussi, c'est un aspect à ne pas négliger. Dans son style de jeu, il n'a pas intérêt à aller n'importe où. Il doit aller dans une équipe qui joue le haut et qui a la possession. On parle d'Angleterre, mais s'il va là-bas, ce ne sera pas pour jouer pareil. Donc, je le vois plus dans un championnat intermédiaire type français où il jouerait dans une équipe qui joue un peu plus haut et qui a la possession. Mais est-ce que le championnat français est capable de lui offrir de meilleures conditions financières que Bruges qui devient un club de plus en plus important en Europe? La situation est différente de joueurs comme Leandro Trossard (ex-Genk, Brighton) qui sont partis et qui sont des joueurs qui fonctionnent dans les transitions rapides où il faut aller vite. Vanaken a un autre profil, je pense que c'est ça qui le bloque. En plus de l'aspect financier".