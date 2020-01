Euroligue - Castors Braine s'incline de 21 points à Bourges

(Belga) Castors Braine s'est incliné à Bourges 80 à 59 (mi-temps: 41-33) pour le compte de la 11e journée de l'Euroligue féminine de basket mercredi en France.

Les Brainoises, toujours privées de leur Américaine Celeste Trahan-Davis, ont tenu le choc en première période passant à distance raisonnable à la pause (41-33) avant de lâcher prise progressivement en seconde armure. L'écart a flirté avec les 20 unités après la demi-heure. Il sera de 21 unités au coup de sifflet final avec notamment 19 points de la Canadienne Natalie Achonwa chez les Berruyères. L'Ukrainienne Olesia Malashenko a été la meilleure scoreuse côté brainois avec 16 points. Shaqwedia Wallace a ajouté 11 unités au compteur de Castors Braine. Bourges conforte sa 3e place et s'assure surtout déjà d'une place en quarts de finale. Avec la défaite, de Venise contre Orenburg (61-63) et la victoire de Riga sur les Turcs de Cukurova (83-51), Castors Braine est 5e avec le même nombre de points que Riga et Venise avec 3 victoires et 8 défaites, alors qu'il reste trois journées de compétition en phase régulière. Le prochain rendez-vous des Brabançonnes wallonnes est fixé à mardi prochain contre Venise dans un duel clé pour les filles de Frederic Dusart, le coach français de Castors Braine, si elles veulent poursuivre l'aventure européenne. Les quatre premiers de chacun des deux groupes se qualifient pour les quarts de finale. Les 5e et 6e sont reversés en quarts de finale de l'EuroCoupe. (Belga)