Ligue des Champions - Ostende prend l'eau à domicile face à Türk Telekom

(Belga) Les Ostendais n'ont pas fait le poids mercredi soir à domicile face aux Turcs de Türk Telekom (67-85) pour le compte de la 12e journée de Ligue des Champions de basket (messieurs).

Les Côtiers ont enregistré leur 6e défaite dans ce groupe A et s'affichent à présent avec un bilan à l'équilibre de 6 victoires pour 6 défaites. Ils sont actuellement 4es au classement et toujours en course pour atteindre le 2e tour de la Ligue des Champions. Le match avait plutôt bien commencé pour les Ostendais qui restaient au contact des Turcs (19-21) au premier quart-temps. Par contre, le deuxième acte fut à sens unique. Face à l'insolente réussite à 3 points des Turcs (11/24), les Côtiers ont été submergés (14-32 et 16-20). Les joueurs de Dario Gjergja ont finalement adouci le score final en remportant le dernier quart (18-12) mais pas de quoi inquiéter Türk Telekom. Côté ostendais, seul Amar Sylla (20 points) a été capable d'alimenter le marquoir. Ils sont six par contre côté turc à avoir marqué au moins 10 unités dont 23 pour Kyle Wiltjer. Mardi prochain, Ostende accueillera les Espagnols de BAXI Manresa pour le compte de la 13e journée. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de 8 formations), sont qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)