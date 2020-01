Olivier Deschacht: "Les supporters brugeois? Je m'attendais à 25.000 sifflets, ils ont été calmes" (vidéo)

"Personne n'est favori contre ce Club de Bruges-là", a indiqué Olivier Deschacht à l'issue de la rencontre au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "C'est une équipe fantastique. Si tu veux faire un résultat, tu dois jouer le match parfait. C'est ce qu'on a fait je pense. On a bien défendu, on s'est créé quelques occasions, on a fait un bon match. C'est dommage. Mais c'est bien aussi d'avoir fait quelques chose de positif aujourd'hui. Les supporters brugeois? Ils étaient calmes. Je m'attendais à 25.000 sifflets. C'est toujours comme ça: si tu as joué à Anderlecht, tu n'es pas populaire ici à Bruges".