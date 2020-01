Simon Mignolet revient sur sa boulette: "C'est dur à accepter" (vidéo)

"On voulait gagner. 1-1 en Coupe, ce n'est pas un bon résultat", a confié Simon Mignolet à l'issue de la rencontre au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Mais on a encore un match retour, on veut aller en finale. Aujourd'hui, ce n'était pas un match facile. Pour Zulte-Waregem, c'est l'occasion d'aller en Europe, donc c'est leur match de la saison. Ma boulette? On jouait bien à ce moment-là, mais il faut accepter. Le truc qui est bien, c'est qu'on a un match retour. C'est toujours après qu'on se dit 'j'aurais pu faire ça ou ça' mais dans un match, tu joues 100 ballons comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est dur à accepter mais il faut revenir plus fort et gagner notre match du week-end en championnat".