Tour Down Under - Richie Porte s'adjuge la 3e étape

(Belga) L'Australien Richie Porte de l'équipe Trek-Segafredo a remporté jeudi la 3e étape du Tour Donw Under cycliste (WorldTour) disputée sur 131 kilomètres entre Unley et Paracombe en Australie.

Au terme d'une montée de 1,2 km, à 9,3% de dénivelé positif avec des passages allant jusqu'à 20%, Porte a devancé son compatriote Rob Power (Australie), 2e, et le Britannique Simon Yates, 3e. Au classement général, l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) ne conserve pas son maillot de leader, puisque Richie Porte passe en tête. Vendredi, la 4e étape mènera les coureurs de Norwood à Murray Bridge sur 152,8 km. Le Tour Down Under s'achève dimanche. (Belga)