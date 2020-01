"Un Belge, un Français, un Titi": Thomas Meunier fait le show devant les journalistes (vidéo)

Thomas Meunier a aidé le PSG à atteindre la finale de la Coupe de la Ligue contre Reims (0-3) mercredi soir. A l'issue de cette victoire, le Diable Rouge est apparu en grande forme devant les journalistes de la zone-mixte.

Malgré un calendrier très chargé, les joueurs du Paris Saint-Germain trouvent encore le temps de s'arrêter pour les journalistes. Alors que le jeune Tanguy Kouassi, qui a inscrit son premier but en pro, nétait pas spécialement chaud à l'idée de parler à la presse, son coéquipier Presnel Kimpembe l'a, on peut le dire, un peu forcé. "Mettre ce but, c'est une très grande joie pour moi, ça s'est ressenti après", a ainsi glissé le Titi parisien de 17 ans.

Vite rejoint par Thomas Meunier, la séquence va légèrement déraper. "Un Belge, un Français, un Titi", a tout de suite lâché le champion du monde. Le Diable Rouge a alors fait son show. Interrogé sur la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon du 4 avril prochain, il a déclaré: "D'après ce que je sais, le PSG a gagné la première édition (en 1995), il faut boucler la boucle. On va aller jouer Lyon avec l'ambition de remporter le trophée... Le fait que ce soit l'OL en face? Je soupçonne la FFF (Fédération française de football, ndlr) d'avoir truqué le tirage au sort!".