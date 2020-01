"Un roi ou une reine est sur le point d'arriver": Usain Bolt annonce une grande nouvelle sur Instagram (photo)

"Je veux juste dire qu'un roi ou une reine est sur le point d'arriver".

Voici les quelques mots postés par Usain Bolt sur son compte Instagram jeudi pour annoncer une grande nouvelle. Le roi du 100m et 200m et sa compagne Kasi J. Bennett attendent leur premier enfant ensemble. Pour partager la nouvelle à ses fans, le Jamaïcain a publié une photo d'elle avec un ventre déjà bien arrondi. Sans plus d'informations, notamment sur le sexe du bébé.

Cela fait trois ans maintenant que Bolt (33 ans) a quitté les pistes d'athlétisme.