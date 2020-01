Le penalty raté de Didier Lamkel Ze? Laszlo Bölöni n'en revient pas: "C'est son énième show, sa énième irresponsabilité et cette fois encore, c'est l'équipe qui paye" (vidéo)

La seconde demi-finale aller de la Coupe de Belgique entre l'Antwerp et Courtrai s'est terminée jeudi sur un partage (1-1; vidéo). Les Kerels ont ouvert la marque par Jovan Stojanovic (69e, 0-1) et Dieumerci Mbokani a égalisé pour les Anversois (82e, 1-1). Du côté du RAFC, Didier Lamkel Ze a raté un penalty (55e). Voici la réaction de Laszlo Bölöni.

"Je suis assez abattu, nerveux compte tenu du match qu'on a joué", a déclaré Laszlo Bölöni à l'issue de la rencontre au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Ce n'était pas un mauvais match de notre part. Mais la chance ne fut pas de notre côté. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi dans un match de Coupe de marquer ce but pour nous libérer de l'oppression".

Le tournant du match a sans conteste été le penalty raté de Lamkel Ze. "Depuis deux ans, nos tireurs sont Refaelov et Mbokani. Ca c'est l'ordre. Et puis 'Refa' décide. Je suis extrêmement fâché sur Didier mais autant fâché sur le manque de personnalité de nos deux meilleurs buteurs qui n'ont pas eu le courage de faire respecter ce qu'on a fait depuis deux ans. C'est vraiment incompréhensible pour moi. Oui, on peut montrer Didier du doigt, il fait son énième show, sa énième irresponsabilité et cette fois encore, c'est l'équipe qui paye. Il nous fait toujours espérer parce c'est indéniable que c'est un talent. Malheureusement, il ne nous aide pas suffisamment. Mais, je répète: je suis autant fâché contre lui que sur Mbokani et Refaelov".

Comme dit par Bölöni, ce n'est pas la première fois que Lamkel Ze dérape. "C'est un sujet que je n'ai pas envie d'approfondir", a conclu l'entraîneur anversois.