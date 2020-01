NBA: James et Antetokounmpo capitaines du All Star Game

La superstar des Lakers, LeBron James, et l'ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, seront les capitaines des deux équipes qui s'affronteront lors du All Star Game le 16 février à Chicago (Illinois), a annoncé jeudi la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

James, qui participera pour la 16e année consécutive pour le match opposant chaque année les meilleurs joueurs de NBA, a recueilli le plus de votes (6,27 millions) dans les trois collèges (public, joueurs, presse) à l'Ouest.

À l'Est, c'est Antetokounmpo, de nationalité grecque et d'origine nigériane, qui a été plébiscité (5,90 millions de votes).

Les deux capitaines vont devoir choisir quatre coéquipiers dans la liste des huit autres titulaires désignés par les votes, sans tenir compte de leur appartenance aux conférences Ouest et Est.

A l'Ouest, les autres titulaires sont le meneur de Dallas Luka Doncic, l'ailier des Lakers Anthony Davis, l'ailier des Clippers Kawhi Leonard, et l'arrière de Houston James Harden, meilleur marqueur du Championnat.

À l'Est, les joueurs désignés titulaires sont les intérieurs camerounais Pascal Siakam et Joel Embiid, évoluant respectivement à Toronto et Philadelphie, le meneur d'Atlanta Trae Young et celui de Boston Kemba Walker.

Parmi les absents notables figurent Russell Westbrook (Houston), Paul George (Clippers), Damian Lillard (Portland) ou encore Nikola Jokic victimes de l'embouteillage de stars à l'Ouest, sans oublier Stephen Curry (Golden State), victime d'une fracture de la main gauche et dont le retour sur les parquets est espéré pour début mars.

Kyrie Irving (Brooklyn), Jimmy Butler (Miami) ou encore le reverdissant Derrick Rose (Détroit) occupent les places d'honneurs à l'Est.

Ces joueurs, à l'exception de Curry, ont toutefois de bonnes chances d'apparaître dans la liste des 14 remplaçants (7 par conférence), constituée par les entraîneurs des 30 équipes NBA et qui sera dévoilée le 30 janvier.

Le Français Rudy Gobert, 9e parmi les intérieurs à l'Ouest, a une semaine pour aligner de très bonnes performances, comme il le fait actuellement, et ainsi les convaincre.

Le 6 février, les compositions des deux équipes, "Team LeBron" et "Team Giannis", seront rendues publiques après les choix à tour de rôle des deux capitaines. Ceux-ci sont libres de choisir dans les listes de titulaires puis de remplaçants, sans tenir compte des conférences.

Avec Doncic à l'Ouest (20 ans) et Young à l'Est (21 ans), c'est la première fois que deux joueurs de 21 ans ou moins sont choisis dans les deux cinq majeurs depuis le cru 1998, qui avait vu les sélections de Kobe Bryant et Kevin Garnett, alors âgés de 19 et 21 ans.