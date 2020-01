Le geste de très grande classe de Nadal après avoir heurté une ramasseuse de balle: "Le moment le plus effrayant que j'ai vécu sur un terrain" (vidéo)

Le N.1 mondial Rafael Nadal a éliminé jeudi l'Argentin Federico Delbonis (ATP 76) au 2e tour de l'Open d'Australie de tennis, jeudi soir à Melbourne. L'Espagnol s'est imposé 6-3, 7-6 (7/4), 6-1 en 2h31 de match.

"J’ai eu très peur, comme rarement sur un court de tennis", a-t-il déclaré après le match.

Le Majorquin n'était pas seulement soulagé après sa victoire car durant la rencontre, il s'est fait une frayeur lorsqu’une de ses balles a fini dans la tête d’une ramasseuse de balle placée près de la chaise de l’arbitre.

"La balle allait vite et est partie directement sur elle. Ça m’a rappelé un mauvais souvenir il y a très longtemps à Wimbledon. Ça n’a pas dû être bon moment à vivre pour elle. C’est une fille super courageuse", a déclaré le n°1 mondial qui s’est excusé auprès de l'adolescente avec un bisou.

Plus tard, l'Espagnol a eu "la chance" de la revoir, elle et sa famille. "Tellement heureux qu'elle se porte bien après le moment le plus effrayant que j'ai eu sur un court de tennis", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



