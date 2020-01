Scène déchirante: "Chicharito" fond en larmes en parlant de son transfert en MLS avec ses parents (vidéo)

Le Los Angeles Galaxy a confirmé mardi avoir recruté l'attaquant mexicain Javier "Chicharito" Hernández en provenance de Séville, qui devra faire oublier la star suédoise Zlatan Ibrahimovic et dont le salaire sera, selon les médias, le plus élevé pour un joueur de MLS, le championnat nord-américain.

Plus tôt mardi, le FC Séville avait officialisé le départ de "Chicharito", resté seulement cinq mois au sein du club andalou.

Je dis au revoir à cette expérience extraordinaire

L'attaquant mexicain se serait de son côté vu continuer sa carrière en Europe, si l'on en croit une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit le joueur de 31 ans fondre en larmes au moment d’annoncer la nouvelle à ses parents. "Je vais bien, je suis juste en train de pleurer un peu, mais je vais bien. Pourquoi ? Rien, je voulais juste vous parler du dossier qui est en train de se conclure. C’est quasiment certain que je vais signer à Los Angeles. C'est génial mais... C'est juste que c'est le commencement de ma retraite, tu sais", a-t-il confié. "(…) Essaye de me comprendre, papa. Ce que je veux t'expliquer, c’est que je suis en train de dire au revoir à une carrière pour laquelle j’ai fait tellement d’efforts… Bien sûr que nous restons positifs, et je suis sûr que ça va être super. Mais que nous le voulions ou non, c’est la fin du rêve européen…"

Et de poursuivre: "Je dis au revoir à cette expérience extraordinaire. Une part de moi ne sera plus ici… C’est un autre rêve qui commence, mais ce n’est pas facile."