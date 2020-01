Sortie de banc, doublé et copie parfaite: Erling Haaland continue de régaler à Dortmund (vidéo)

Dortmund n'a pas fait dans le détail face à Cologne vendredi dans le cadre de la 19e journée du championnat d'Allemagne de football (5-1). Axel Witsel et Thorgan Hazard étaient titulaires au Borussia et Sebastiaan Bornauw chez les visiteurs. Au classement, Dortmund est 3e avec 36 points tout comme le Bayern, qui reçoit Schalke samedi. Cologne est 13e avec 20 points, trois de plus que le barragiste, Brême.

Raphael Guerreiro (1e, 1-0) a directement semé la panique dans la défense de Cologne et Bornauw a reçu une carte jaune sur la recommandation du VAR (13e). L'ex-Anderlechtois a encore connu un moment contraire quand, sur une passe sensationnelle de plus de cinquante mètres de Mats Hummels, Marco Reus s'est présenté seul devant Timo Horn (29e, 2-0). Witsel a également été averti (38e) avant le repos. A la reprise, Jadon Sancho a marqué son 11e but de la saison (48e, 3-0). Mark Uth a alors réduit la marque pour les Colonais (65e, 3-1). C'est le moment qu'a choisi le coach de Dortmund, Lucien Favre, pour lancer Erling Braut Haaland à la place de Hazard (65e). Un choix gagnant puisque le Norvégien, auteur d'un hat-trick pour son premier match, a signé un doublé (77e, 87e).

Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.