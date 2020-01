Numéro 5 mondiale, Svitolina sortie au 3e tour par Muguruza à l'Open d'Australie

(Belga) Elina Svitolina (N.5), 5e mondiale, a été éliminée samedi au 3e tour de l'Open d'Australie par l'ancienne numéro 1 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza, aujourd'hui 32e à la WTA, sur la marque de 6-1, 6-2 en 1h07.

L'Ukrainienne, 25 ans, avait atteint les demi-finales des deux derniers tournois du Grand Chelem, à Wimbledon et l'US Open, et restait sur deux quarts de finale consécutifs à Melbourne. "J'étais très concentrée sur ce que j'avais à faire et tout est allé dans mon sens. J'ai très bien joué et j'ai réussi à la perturber", a confié Muguruza, sacrée à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017. L'Espagnole affrontera au prochain tour soit la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 73), soit la Néerlandaise Kiki Bertens (N.9/WTA 10). (Belga)